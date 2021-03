Ufficiale, Ibrahimovic convocato dalla Svezia: “The return of the God”

Milan, Ibrahimovic torna con la Svezia

Zlatan Ibrahimovic torna in Nazionale. Ad annunciarlo il commisario tecnico Janne Andersson, che ha diramato la lista dei convocati per le partite contro Georgia, Kosovo ed Estonia. Le prime due sono valide per le qualificazioni ai Mondiali, mentre l’ultima gara è un’amichevole.

Non si è fatto attendere inoltre il commento di Ibrahimovic, che, sul proprio profilo ufficiale Instagram ha scritto :”The return of The God”. La scritta è accompagnata da una foto di Zlatan con la maglia svedese. Ecco il post.