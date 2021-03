Milan-Manchester United: Romagnoli e Calabria verso la convocazione

Verso la gara di Europa League: le ultime su Romagnoli e Calabria

Alessio Romagnoli e Davide Calabria, secondo il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, procedono entrambi verso la convocazione per Milan-Manchester United, gara valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League in programma domani sera, ore 21:00, a ‘San Siro‘.

Più Romagnoli di Calabria, ad onor del vero, ma, alla fine, dovrebbero farcela entrambi. Il capitano rossonero, secondo il quotidiano romano, riprenderà il suo posto al centro della difesa del Diavolo, al fianco del danese Simon Kjær. Al contrario di sei giorni fa, dunque, il tecnico Stefano Pioli potrà giocarsela, contro il Manchester United, con un Milan quasi al completo.

Anche i 'Red Devils', nel frattempo, hanno recuperato degli elementi importanti. Dunque ci si aspetta una partita spettacolare e di alto profilo.