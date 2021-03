Infortunati Manchester United, quattro recuperi importanti per il Milan

Manchester United, quanti pezzi da novanta recuperati!

Buone notizie per il Milan, che nella giornata di oggi ha recuperato sia Zlatan Ibrahimovic che Alessio Romagnoli in vista del ritorno degli Ottavi di Finale di Europa League. Occhio anche alla situazione in casa Manchester United, che potrà contare su diversi top player per la trasferta di San Siro. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale del club inglese, Paul Pogba, Donny van de Beek e Edinson Cavani si sono allenati regolarmente e sono da considerarsi recuperati. Allenamento anche per David De Gea dopo il soggiorno in Spagna per motivi personali. Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è ai dettagli: le ultime