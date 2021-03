Milan, Ibrahimovic in gruppo: sarà convocato contro il Manchester United

Milan, Ibrahimovic torna a disposizione

Nella giornata di oggi Zlatan Ibrahimovic ha celebrato il suo ritorno in Nazionale dopo quasi cinque anni. Una buona notizia personale alla quale ne segue un’altra che riguarda il Milan. Secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’, Zlatan Ibrahimovic ha oggi svolto l’intero allenamento con la squadra. Per questo motivo verrà convocato in occasione del match contro il Manchester United in Europa League. Arriva intanto la decisione del giudice sportivo sulla squalifica di Rebic: tegola Milan