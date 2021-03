Milan-Manchester United: Solskjaer recupera Rashford e non solo

Verso Milan-Manchester United: torna a disposizione Rashford

Il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer recupera Marcus Rashford, ma non soltanto, per la trasferta di domani sera, ore 21:00, a ‘San Siro‘ contro il Milan per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Con l’attaccante inglese, tornano a disposizione del manager norvegese anche David De Gea, Paul Pogba, Donny van de Beek ed Edinson Cavani.

Lo ha ricordato il quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola. Rashford, classe 1997, è sicuramente un calciatore importantissimo per l’economia di gioco del Manchester United. Uscito per infortunio in occasione del derby di Manchester dello scorso 7 marzo contro il City di Pep Guardiola, il numero 10 dei ‘Red Devils‘ ha giocato 90′ nell’ultimo match in Premier League contro il West Ham.

Insieme a Bruno Fernandes, la stella della formazione di Solskjaer, Rashford è il giocatore più decisivo della squadra. In questa stagione, finora, il prodotto dell'Academy del Manchester United ha già segnato 18 gol e fornito 12 assist in 44 gare giocate tra campionato, Champions League, Europa League e coppe nazionali.