Milan-Manchester United: Ibrahimovic contro Pogba, amico ritrovato

Milan-Manchester United è anche Ibrahimovic contro Pogba

Per Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba, reduci entrambi da infortuni, è una corsa contro il tempo. Come sottolineato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, entrambi puntano ad esserci domani sera. A ‘San Siro‘, infatti, alle ore 21:00 si disputerà Milan-Manchester United, gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League.

Non è scontato che possano essere entrambi titolari. Ma, quel che è certo, è che la sola presenza di Ibrahimovic e Pogba potrebbe fare la differenza, tanto per i rossoneri quanto per i ‘Red Devils‘. Il fuoriclasse svedese ieri è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello e ruggisce come un leone desideroso di graffiare. Il francese ieri si è allenato e vuole salire sull’aereo per Milano.

In palio, infatti, in questo importante Milan-Manchester United c’è l’accesso ai quarti di finale dell’importante competizione europea. Ed Ibrahimovic e Pogba non vogliono tirarsi indietro per nulla al mondo. I due sono molto legati. Li unisce amicizia, stima ed il dolce ricordo dell’Europa League vinta, nel 2017, proprio nel Manchester United, quando Ibrahimovic indossava la casacca numero 9 dei Diavoli Rossi d’Inghilterra.

Un altro punto in comune tra i due è Mino Raiola. Ibrahimovic e Pogba, infatti, hanno anche lo stesso agente, che li ha saputi gestire, secondo il quotidiano torinese, con “sapienza ed abilità“, visto che entrambi hanno sempre voglia di primeggiare e di essere competitivi.

Dopo il confronto di domani sera a ‘San Siro‘ uno solo resterà in gara per il trofeo europeo, ma l’amicizia, quella no, non è in discussione. Anche di recente, quando è scoppiata intorno ad Ibra la bufera per la lite in campo con Romelu Lukaku durante un derby di Coppa Italia contro l’Inter, Pogba si era speso in difesa dello svedese.

Quello che, invece, sembra dividere, invece i due è lo scenario sul loro futuro professionale. Ibrahimovic, 40 anni il prossimo 3 ottobre, vorrebbe rinnovare il contratto con il Milan per un'altra stagione e la volontà del club è la stessa. Pogba, invece, vorrebbe andare via: tutti lo vorrebbero, Juventus in testa, ma strapparlo al Manchester United non sarà impresa facile.