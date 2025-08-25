Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Da ‘salva-Milan’ ai fischi di San Siro: Giménez, una grande illusione?

ULTIME MILAN NEWS

Da ‘salva-Milan’ ai fischi di San Siro: Giménez, una grande illusione?

Da 'salva-Milan' ai fischi di San Siro: Giménez, una grande illusione?
Pagato 28,5 milioni di euro più bonus al Feyenoord, finora Santiago Giménez non ha convinto nella sua esperienza con il Milan. Il focus
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Santiago Giménez, classe 2001, centravanti messicano che il Milan - come salvatore della patria- ha prelevato nell'ultimo calciomercato invernale dal Feyenoord per 28,5 milioni di euro più bonus. Preso per risolvere, una volta per tutte, il problema del numero 9 in casa rossonera, Santi, fin qui, è stato pura illusione.

Milan, Giménez finora ha deluso le aspettative

—  

Aveva esordito bene, con assist contro la Roma in Coppa Italia, poi gol contro Empoli e Verona in campionato. Poi si è fermato, fino ad aprile (gol al Venezia), riprendendosi poi con un doppio lampo a maggio (doppietta al Bologna in Serie A). Nel mezzo, tante delusioni, panchine e infortuni.

LEGGI ANCHE

Per la 'rosea', su di lui, restano più i dubbi che le giocate. Rilanciato titolare, in Milan-Cremonese, debutto del nuovo Diavolo di Massimiliano Allegri nella Serie A 2025-2026, dall'infortunio di Rafael Leão, Giménez non ha sfruttato la chance. Nonostante il primo flop, il club e l’allenatore sono intenzionati a concedergli una seconda possibilità. Vedremo se saprà coglierla.

Fuori forma e fuori schemi, a Lecce può rilanciarsi

—  

D'altronde, la forma non può essere ottimale, visto che - complici gli impegni con il Messico in Gold Cup - ha iniziato ad allenarsi con il Milan, a Milanello, soltanto a inizio agosto. La sua prima gara, però, si è conclusa con soli sette passaggi positivi, otto palle perse e un totale di appena venti palloni giocati.

LEGGI ANCHE: Capello: “Milan, con Tare e Allegri sono fiducioso. Vlahovic? Dico che …” >>>

La prima impressione è che sia fuori forma e fuori schemi: il tempo per lavorare c’è, in condizione e in integrazione. L'arrivo di una giovane punta come Conrad Harder non lo metterà necessariamente in ombra. Discorso diverso, invece, se dovesse arrivare un attaccante "ingombrante" come Dušan Vlahović. Già da Lecce-Milan, con Leão ancora in dubbio, Giménez potrebbe avere un'altra opportunità in attacco al fianco di Christian Pulisic. Con un gol, magari decisivo, potrebbe cambiare la sua storia rossonera.

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA