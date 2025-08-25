Da ‘salva-Milan’ ai fischi di San Siro: Giménez, una grande illusione?

Per la 'rosea', su di lui, restano più i dubbi che le giocate. Rilanciato titolare, in Milan-Cremonese, debutto del nuovo Diavolo di Massimiliano Allegri nella Serie A 2025-2026, dall'infortunio di Rafael Leão, Giménez non ha sfruttato la chance. Nonostante il primo flop, il club e l’allenatore sono intenzionati a concedergli una seconda possibilità. Vedremo se saprà coglierla.

Fuori forma e fuori schemi, a Lecce può rilanciarsi — D'altronde, la forma non può essere ottimale, visto che - complici gli impegni con il Messico in Gold Cup - ha iniziato ad allenarsi con il Milan, a Milanello, soltanto a inizio agosto. La sua prima gara, però, si è conclusa con soli sette passaggi positivi, otto palle perse e un totale di appena venti palloni giocati.

La prima impressione è che sia fuori forma e fuori schemi: il tempo per lavorare c’è, in condizione e in integrazione. L'arrivo di una giovane punta come Conrad Harder non lo metterà necessariamente in ombra. Discorso diverso, invece, se dovesse arrivare un attaccante "ingombrante" come Dušan Vlahović. Già da Lecce-Milan, con Leão ancora in dubbio, Giménez potrebbe avere un'altra opportunità in attacco al fianco di Christian Pulisic. Con un gol, magari decisivo, potrebbe cambiare la sua storia rossonera.