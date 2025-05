Criscitiello durissimo: 'Milan, fallimento totale. Finirà a tarallucci e vino o ...'

Milan, Criscitiello senza filtri: "Fallimento totale". Poi la stoccata ad Ibrahimovic

"È stato il week end dei verdetti come quello che certifica il fallimento totale dell’AC Milan. La seconda squadra, in serie C, al suo primo anno di esperimento retrocede addirittura tra i dilettanti con 12 milioni spesi. Mai nessuno è retrocesso dalla C alla D spendendo 12 milioni. Con questi soldi molti hanno fallito la promozione ma andare sparati giù al primo anno è un grande traguardo raggiunto da Ibra e i suoi uomini. La follia di un Paese senza regole. Adesso quale sarà il futuro del Milan B? In D il progetto rischia di sparire e sarebbe anche il minimo".