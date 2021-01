CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 24 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 24 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola divide in due la sua prima pagina, dedicandola ad entrambe le squadre di Milano, protagoniste degli anticipi del sabato in Serie A. Il Milan perde male, 0-3, in casa contro l’Atalanta.

La squadra di Gian Piero Gasperini passa facilmente in casa della capolista, comunque Campione d’Inverno perché l’Inter non va oltre lo 0-0 in casa dell’Udinese. Esordio in rossonero per Mario Mandžukić, espulsione, invece, per Antonio Conte alla ‘Dacia Arena‘ di Udine.

Nei riquadri si parla delle vittorie di Fiorentina e Roma contro Crotone e Spezia e si presentano le sfide odierne, Juventus-Bologna e Hellas Verona-Napoli. I bianconeri ritrovano Matthijs de Ligt, tornato negativo al coronavirus.