CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 15 settembre 2020

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, martedì 15 settembre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Tra i giornali, il ‘Corriere dello Sport‘ dedica la sua copertina ad Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che ieri ha ufficialmente superato gli esami per ottenere il patentino da allenatore di Serie A.

Ma la protagonista di queste ore è la Roma. I giallorossi sono ad un passo da Arkadiusz Milik del Napoli. Accordo per 25 milioni di euro: con l’arrivo del polacco, via libera ad Edin Dzeko per andare alla Juventus. Nella Capitale anche Marash Kumbulla del Verona.

Il tutto mentre si ragiona su come potrà tornare Nicolò Zaniolo dall’ennesimo infortunio ai legamenti. Il Napoli rischia di veder saltare la cessione di Kalidou Koulibaly al Manchester City (che va su José Giménez). Infine, imminente lo sbarco a Milano del centrocampista cileno Arturo Vidal: sarà nerazzurro.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>