CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 14 gennaio 2021

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, giovedì 14 gennaio 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, in copertina, parla dei successi, difficoltosi, di Inter e Juventus negli ottavi di finale di Coppa Italia. I nerazzurri hanno vinto, 1-2, in casa della Fiorentina, con un colpo di testa di Romelu Lukaku al 119′. Supplementari anche per i bianconeri, vittoriosi, 3-2, all’Allianz Stadium contro un Genoa mai domo: gol decisivo del giovane tunisino Hamza Rafia. E domenica c’è il derby d’Italia …

Intanto, l’amministratore delegato dell’Inter, ed ex juventino, Giuseppe Marotta, ha confermato come ‘Suning‘ stia cercando un socio per il club di Viale della Liberazione. Nel taglio basso si parla anche del 3-2 del Napoli sull’Empoli e si introduce il derby della Capitale, Lazio-Roma, prima gara della 18^ giornata di Serie A.

