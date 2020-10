CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 11 ottobre 2020

Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Questa la prima pagina del ‘Corriere dello Sport‘, in edicola oggi, domenica 11 ottobre 2020. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua copertina ai controlli a tappeto che stanno eseguendo le squadre di Serie A ai propri atleti. Obiettivo, evitare i contagi da coronavirus. Due casi nell’Under 18 della Roma, slitta la ripresa degli allenamenti anche per la squadra di Paulo Fonseca.

L’Inter, che ha 5 positivi in squadra, è in ritiro e dagli ultimi controlli svolti non ha avuto altri problemi. Sabato prossimo c’è il derby e Zlatan Ibrahimović, sul fronte Milan, vuole essere in campo nonostante sia appena rientrato proprio dopo lo stop per il CoVid_19.

In alto, sotto la testata, le parole di Roberto Mancini, C.T. della Nazionale, prima di Polonia-Italia, in campo questa sera a Danzica. Nel duello tra Robert Lewandowski e Ciro Immobile, lui sta con il laziale.

GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>