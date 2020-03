Coronavirus – Milan, sanificato il centro sportivo di Milanello

NEWS MILAN – Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina, il coordinatore dello staff medico del Milan, il dottor Stefano Mazzoni, si è preoccupato in prima persona della sanificazione del centro sportivo rossonero di Milanello.

Qualora a Milanello dovessero riaprire i battenti per l’attività sportiva, questo verrebbe ulteriormente ‘blindato’ e protetto. Anche perché il dibattito in casa rossonera, a proposito della ripresa dell’attività agonistica, ha come ‘focus’ l’opportunità di correre rischi abbastanza evidenti.

Pur accettando, infatti, l’ipotesi di disputare una parte o tutte le 12 restanti giornate di campionato a porte chiuse, il Milan teme che la possibilità di altri, sporadici contagi possa determinare un’altra, stavolta definitiva, interruzione del torneo. GRAN GESTO SOLIDALE DELL’EX ROSSONERO CARLOS BACCA >>>

