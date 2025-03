Coppa Italia, derby Milan-Inter: le ultime news su Lautaro e Dumfries

Mercoledì 2 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' il derby Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2024-2025. Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, tra i nerazzurri di Simone Inzaghi, arrivano buone notizie da Lautaro Martínez. In via di guarigione il risentimento ai flessori della coscia sinistra: il 'Toro' argentino potrebbe recuperare per il primo derby di aprile. Più per la panchina che per un posto da titolare, ma dovrebbe esserci.