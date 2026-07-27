Rossoneri in volo per Australia prima e Indonesia poi. Il programma dei match, gli arrivi scaglionati dei big e gli infortunati che restano a Milanello
Milan in partenza per Perth: presenti anche Gila, Nkunku ed Estupiñán | PM
Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa ha preso ufficialmente il via l'avventura estiva del nuovo Milan. I rossoneri sono partiti per la tournée pre-campionato che toccherà l'Australia e l'Indonesia, un lungo viaggio che caratterizzerà interamente la prima decade del mese di agosto. A testimonianza dell'importanza dell'evento, è salita sull'aereo una fitta comitiva composta da ben 88 persone: un gruppo che comprende calciatori, staff tecnico, staff medico, elementi dell'area comunicazione e del comparto commerciale. Tra i protagonisti della spedizione c'è anche Michele Persechini, lo storico e amatissimo cuoco dell'era di Silvio Berlusconi.
Il programma del viaggio: lo scalo a Dubai e lo sbarco a PerthLa squadra ha affrontato la prima parte del viaggio facendo scalo a Dubai, dove i calciatori e lo staff hanno potuto riposare e rigenerarsi all'interno di una lounge interamente dedicata. Subito dopo, il gruppo è ripartito in direzione Perth (Western Australia), dove l'atterraggio è previsto intorno alle ore 11:30 di oggi, secondo l'ora italiana. I rossoneri non perderanno tempo: il primo allenamento sul suolo australiano è infatti in programma per domani. Sabato 1° agosto andrà in scena un test a porte chiuse contro il Perth Glory, seguito mercoledì 5 dal primo attesissimo derby amichevole stagionale contro l'Inter. La tappa di Perth sarà completata anche da un maxi-evento commerciale globale in collaborazione con lo sponsor tecnico PUMA.
La seconda tappa a Giacarta e la sfida con il ChelseaTerminati gli impegni in Australia, il Diavolo si sposterà alla volta di Giacarta, in Indonesia. Questa tappa rappresenterà un momento chiave della stagione extra-campo, poiché ospiterà il lancio ufficiale della terza nuova maglia per la stagione 2026-2027. Successivamente, sabato 8 agosto, la squadra scenderà in campo per l'affascinante amichevole internazionale contro il Chelsea. Nel gruppo dei partenti, oltre al difensore Mario Gila (il cui infortunio rimediato contro il Celtic si è rivelato meno grave del previsto), figurano anche il portiere Pietro Terracciano e l'attaccante Christopher Nkunku, rimasti a riposo precauzionale contro gli scozzesi.
La lista ufficiale dei convocati del Milan per la tournéeDi seguito, l'elenco completo dei calciatori a disposizione del tecnico rossonero per la spedizione internazionale:
- PORTIERI: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, Torriani.
- DIFENSORI: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Odogu, Pavlović, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Estupiñán.
- CENTROCAMPISTI: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci.
- ATTACCANTI: Borsani, Camarda, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, Kostić, Nkunku.
I rientri scaglionati dei big e chi resta a MilanelloIl gruppo rossonero è destinato ad allargarsi progressivamente nei prossimi giorni. Mercoledì 29 luglio, direttamente a Perth, si aggregheranno alla squadra Rafael Leão e Gonçalo Ramos. Successivamente, domenica 2 agosto, sarà il turno degli arrivi di Koni De Winter, Alexis Saelemaekers, Ardon Jashari e della stella Luka Modrić. Discorso diverso, invece, per Christian Pulisic e Santiago Giménez: entrambi i calciatori sono attualmente infortunati e il loro rientro in campo non avverrà prima di agosto inoltrato. Per questa ragione, per loro ci sarà tempo, modo e spazio per portare avanti i rispettivi programmi di recupero direttamente sui campi di Milanello.
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