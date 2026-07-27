Ieri, poco dopo l'ora di pranzo, dall'aeroporto di Milano-Malpensa ha preso ufficialmente il via l'avventura estiva del nuovo Milan. I rossoneri sono partiti per la tournée pre-campionato che toccherà l'Australia e l'Indonesia, un lungo viaggio che caratterizzerà interamente la prima decade del mese di agosto. A testimonianza dell'importanza dell'evento, è salita sull'aereo una fitta comitiva composta da ben 88 persone: un gruppo che comprende calciatori, staff tecnico, staff medico, elementi dell'area comunicazione e del comparto commerciale. Tra i protagonisti della spedizione c'è anche Michele Persechini, lo storico e amatissimo cuoco dell'era di Silvio Berlusconi.

Il programma del viaggio: lo scalo a Dubai e lo sbarco a Perth

La seconda tappa a Giacarta e la sfida con il Chelsea

La lista ufficiale dei convocati del Milan per la tournée

PORTIERI : Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, Torriani.

: Bouyer, Pittarella, P. Terracciano, Torriani. DIFENSORI : Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Odogu, Pavlović, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Estupiñán.

: Athekame, Bartesaghi, Gabbia, Gila, Odogu, Pavlović, F. Terracciano, Tomori, Vladimirov, Estupiñán. CENTROCAMPISTI : Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci.

: Comotto, Fofana, Loftus-Cheek, Musah, Ossola, Ricci. ATTACCANTI: Borsani, Camarda, Chukwueze, A. Cissè, Guernier, Kostić, Nkunku.

I rientri scaglionati dei big e chi resta a Milanello

La squadra ha affrontato la prima parte del viaggio facendo scalo a Dubai, dove i calciatori e lo staff hanno potuto riposare e rigenerarsi all'interno di una lounge interamente dedicata. Subito dopo, il gruppo è ripartito in direzione Perth (Western Australia), dove l'atterraggio è previsto intorno alle ore 11:30 di oggi, secondo l'ora italiana. I rossoneri non perderanno tempo: il primo allenamento sul suolo australiano è infatti in programma per domani. Sabato 1° agosto andrà in scena un test a porte chiuse contro il Perth Glory, seguito mercoledì 5 dal primo attesissimo derby amichevole stagionale contro l'Inter. La tappa di Perth sarà completata anche da un maxi-evento commerciale globale in collaborazione con lo sponsor tecnico PUMA.Terminati gli impegni in Australia, il Diavolo si sposterà alla volta di Giacarta, in Indonesia. Questa tappa rappresenterà un momento chiave della stagione extra-campo, poiché ospiterà il lancio ufficiale della terza nuova maglia per la stagione 2026-2027. Successivamente, sabato 8 agosto, la squadra scenderà in campo per l'affascinante amichevole internazionale contro il Chelsea. Nel gruppo dei partenti, oltre al difensore), figurano anche il portieree l'attaccante, rimasti a riposo precauzionale contro gli scozzesi.Di seguito, l'elenco completo dei calciatori a disposizione del tecnico rossonero per la spedizione internazionale:Il gruppo rossonero è destinato ad allargarsi progressivamente nei prossimi giorni. Mercoledì 29 luglio, direttamente a Perth, si aggregheranno alla squadrae Gonçalo Ramos. Successivamente, domenica 2 agosto, sarà il turno degli arrivi di Koni De Winter, Alexis Saelemaekers, Ardon Jashari e della stella Luka Modrić. Discorso diverso, invece, per Christian Pulisic e Santiago Giménez: entrambi i calciatori sono attualmente infortunati e il loro rientro in campo non avverrà prima di agosto inoltrato. Per questa ragione, per loro ci sarà tempo, modo e spazio per portare avanti i rispettivi programmi di recupero direttamente sui campi di Milanello.