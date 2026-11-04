Luca Serafini analizza il valore delle rotazioni: cambiare gli interpreti non deve significare perdere organizzazione e principi di gioco
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Il turnover è diventato una componente sempre più importante del calcio moderno, ma cambiare gli interpreti non è sufficiente per garantire continuità di rendimento. È questo il concetto al centro della riflessione di Luca Serafini sul Corriere dello Sport.
La questione riguarda soprattutto la capacità di una squadra di mantenere riconoscibili i propri principi di gioco anche quando l'allenatore decide di modificare la formazione. Le rotazioni possono essere utili per distribuire le energie, valorizzare le alternative e affrontare un calendario sempre più intenso. Perché funzionino, però, è necessario che tutti i giocatori conoscano il proprio compito e sappiano inserirsi in un sistema già consolidato.
Amorim e Chivu, due situazioni differentiIl confronto tra Rúben Amorim e Cristian Chivu permette di osservare due momenti diversi dei rispettivi progetti. Il Milan sta ancora cercando continuità e una fisionomia precisa, mentre l'Inter può contare su un gruppo che lavora da più tempo insieme e su automatismi consolidati.
La differenza era emersa anche nelle parole dello stesso Amorim alla vigilia del derby. Il tecnico rossonero aveva riconosciuto la maturità della squadra nerazzurra, spiegando che i giocatori di Chivu sembrano conoscersi a memoria e riescono a interpretare i diversi momenti della partita anche quando vengono effettuate delle rotazioni.
Un vantaggio che nasce dal lavoro svolto negli anni e dall'esperienza accumulata attraverso i successi. Non significa che il Milan non abbia talento, ma che la costruzione di un'identità collettiva richiede tempo, continuità e lavoro quotidiano.
Le rotazioni devono preservare gli equilibriIl punto non è quindi scegliere tra titolari e riserve, ma fare in modo che ogni giocatore possa inserirsi senza stravolgere il funzionamento della squadra. Un turnover efficace permette di mantenere intensità e organizzazione, evitando che ogni cambio comporti una perdita di equilibrio.
L'Inter di Chivu costituisce un termine di paragone proprio per la capacità di conservare riferimenti e automatismi anche con diverse scelte di formazione. Il Milan dovrà lavorare nella stessa direzione: costruire un'identità riconoscibile, affinché il turnover diventi una risorsa e non un fattore di discontinuità.
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