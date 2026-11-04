Derby Milan-Inter: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro' | Video

Il turnover è diventato una componente sempre più importante del calcio moderno, ma cambiare gli interpreti non è sufficiente per garantire continuità di rendimento. È questo il concetto al centro della riflessione di Luca Serafini sul Corriere dello Sport.

La questione riguarda soprattutto la capacità di una squadra di mantenere riconoscibili i propri principi di gioco anche quando l'allenatore decide di modificare la formazione. Le rotazioni possono essere utili per distribuire le energie, valorizzare le alternative e affrontare un calendario sempre più intenso. Perché funzionino, però, è necessario che tutti i giocatori conoscano il proprio compito e sappiano inserirsi in un sistema già consolidato.

Amorim e Chivu, due situazioni differenti

Il confronto trapermette di osservare due momenti diversi dei rispettivi progetti. Ilsta ancora cercando continuità e una fisionomia precisa, mentre l'può contare su un gruppo che lavora da più tempo insieme e su automatismi consolidati.

La differenza era emersa anche nelle parole dello stesso Amorim alla vigilia del derby. Il tecnico rossonero aveva riconosciuto la maturità della squadra nerazzurra, spiegando che i giocatori di Chivu sembrano conoscersi a memoria e riescono a interpretare i diversi momenti della partita anche quando vengono effettuate delle rotazioni.

Un vantaggio che nasce dal lavoro svolto negli anni e dall'esperienza accumulata attraverso i successi. Non significa che il Milan non abbia talento, ma che la costruzione di un'identità collettiva richiede tempo, continuità e lavoro quotidiano.

Le rotazioni devono preservare gli equilibri

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Il punto non è quindi scegliere tra titolari e riserve, ma fare in modo che ogni giocatore possa inserirsi senza stravolgere il funzionamento della squadra. Un turnover efficace permette di mantenere intensità e organizzazione, evitando che ogni cambio comporti una perdita di equilibrio.Per il Milan, questo rappresenta uno degli aspetti da sviluppare nel percorso avviato da Amorim. La rosa deve diventare progressivamente capace di affrontare più impegni con interpreti differenti, senza rinunciare ai principi che l'allenatore vuole trasmettere.

L'Inter di Chivu costituisce un termine di paragone proprio per la capacità di conservare riferimenti e automatismi anche con diverse scelte di formazione. Il Milan dovrà lavorare nella stessa direzione: costruire un'identità riconoscibile, affinché il turnover diventi una risorsa e non un fattore di discontinuità.