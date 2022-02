Condò: “Ibrahimovic? A Udine salvò il Milan. Serviva anche a Salerno”

Paolo Condò, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero su Zlatan Ibrahimovic, assente nell'ultima partita tra Salernitana e Milan

Intervenuto sulle colonne di 'Repubblica', Paolo Condò ha commentato il pareggio del Milan contro la Salernitana. Questo il suo intervento: "Il Milan di Salerno, distratto e ansioso, si è fatto raggiungere dalla sua ombra, quello della scorsa stagione: 56 punti dopo 26 gare oggi come allora. Non siamo fra i talebani di Ibra, in due anni il lavoro di Pioli ha quasi del tutto affrancato la squadra dalla dipendenza dal suo vecchio fuoriclasse. Quasi. La sua freddezza rimane decisiva contro rivali tecnicamente più scarsi ma animate da superiore agonismo. A Udine Ibra c'era, e salvò il Milan. A Salerno sarebbe servito".