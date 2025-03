Milan, Conceicao fa fuori chi non si impegna al massimo — Il Milan non può continuare a prendere la media di due gol a partita, tra distrazioni e poca voglia di sacrificio. Ecco perché, dunque, per la trasferta in Salento contro i giallorossi dell'ex Marco Giampaolo, Conceicao pensa ad almeno quattro variazioni nella formazione titolare del suo Diavolo.

Oltre agli squalificati Mike Maignan e Strahinja Pavlović, infatti, per il quotidiano sportivo nazionale dovrebbero uscire anche Theo Hernández e Rafael Leao. E forse non solo loro. Ai rossoneri servono corsa, grinta, fame e rabbia: magari anche a dispetto della qualità. La dirigenza e l'allenatore ritengono che la squadra abbia perso serenità per i risultati negativi e per il clima che c'è intorno al club.

Sia in Via Aldo Rossi sia a Milanello, quindi, è anche per questo motivo che molti giocatori rendono al di sotto delle proprie possibilità. Ieri Zlatan Ibrahimović e Geoffrey Moncada, dunque, si sono presentati al centro sportivo per far sentire la propria vicinanza al gruppo squadra. Hanno incoraggiato, in particolare, alcuni calciatori con cui hanno scambiato qualche battuta dopo l'allenamento.

Potrebbero non pagare soltanto Theo Hernández e Rafa Leao — Ibra e Moncada, poi, hanno fatto il punto con Conceicao, a cui è toccato il compito di stimolare una reazione all'interno dello spogliatoio. Da Lecce-Milan, forse, saranno diversi interpreti e magari anche la tattica. Ma, per il tecnico portoghese, devono cambiare soprattutto la testa e l'atteggiamento. Bisogna che ci sia la predisposizione ad aiutare la squadra aiutandosi a vicenda.

Theo potrebbe lasciare il posto ad Álex Jiménez, mentre Leao potrebbe iniziare in panchina per dare spazio o a Riccardo Sottil oppure a Samuel Chukwueze. In quest'ultimo caso, Christian Pulisic giocherebbe a sinistra. Il resto delle valutazioni arriveranno in base agli allenamenti della settimana e alle condizioni fisiche di chi ultimamente non è al top, dallo stesso Pulisic a Santiago Giménez, passando per Youssouf Fofana. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, con Tare direttore sportivo arriva un suo pupillo >>>