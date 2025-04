Conceicao, l'anti-Inter: per i tifosi del Milan adesso è un eroe

Milan, a Milanello cori dei tifosi per esaltare Conceicao

Fuori dai cancelli di Milanello, ha raccontato la 'rosea', c'erano alcune decine di tifosi rossoneri, che hanno applaudito i calciatori e scandito un 'Sergio, Sergio, Sergio' quando la BMW del lusitano è passata per uscire dal centro sportivo. All'ex Porto è piaciuta molto la dimostrazione d'affetto, ovvio. Ma, come non si abbatteva quando non c'erano i risultati, non si esalta ora.