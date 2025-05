Conceicao, addio al Milan in silenzio e dalla tribuna: non sarà confermato

'La Gazzetta dello Sport' ha evidenziato come Sérgio Conceição, allenatore del Milan, abbia chiuso la sua esperienza rossonera portando la squadra fuori dalle coppe, con la sconfitta in finale di Coppa Italia e il pessimo piazzamento in campionato, ieri sera in occasione della sfida vinta poi per 2-0 a 'San Siro' contro il Monza.