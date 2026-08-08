Nel Milan che questo pomeriggio, alle ore 14:00 italiane, scenderà in campo al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta (Indonesia) contro il Chelsea per la seconda amichevole della tournée, l'assente illustre risponde al nome di Mario Gila. Il difensore spagnolo, colpo del calciomercato estivo prelevato dalla Lazio per 30 milioni di euro, non farà parte del gruppo a disposizione di Rúben Amorim. A causa dell'infortunio patito a Glasgow contro il Celtic, il centrale iberico ha già lasciato l'Asia per fare rientro a Milano insieme ad alcuni elementi del Milan Futuro, ponendo come obiettivo prioritario il recupero atletico in vista del debutto ufficiale in Serie A.

Infortunio Gila: la dinamica del problema muscolare e il rientro a Milanello

La sfortuna ha bussato alla porta di Mario Gila lo scorso 25 luglio, durante il test match scozzese pareggiato 2-2 contro il Celtic. Subentrato al 46' della ripresa al posto di Fikayo Tomori, il difensore ha dovuto alzare bandiera bianca dopo appena ventidue minuti di gioco, sostituito al 68' dal giovane Valeri Vladimirov. Gli esami strumentali eseguiti il giorno successivo hanno fortunatamente escluso lesioni, evidenziando però un fastidioso risentimento al muscolo retto femorale destro.

Questo stop forzato ha obbligato lo spagnolo a un programma di lavoro differenziato. Dopo aver saltato il derby amichevole di Perth contro l'Inter, e vista l'impossibilità di scendere in campo oggi contro il Chelsea, la dirigenza e lo staff medico hanno optato per il suo rientro immediato in Italia. Gila ha così preso un volo diretto per Milano per iniziare le terapie specifiche all'interno del centro sportivo di Milanello, evitando lo stress logistico della tappa indonesiana.

I tempi di recupero: nel mirino il Manchester United e il Torino

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Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'ottimismo filtra sia dallo staff tecnico che da quello medico del Diavolo. Le previsioni indicano un rientro in gruppo nei primi giorni della prossima settimana. L'obiettivo concreto è rimetterlo a disposizione per la prestigiosa amichevole contro il Manchester United, in programma il prossimo 15 agosto alle ore 14:00 sul neutro di Breslavia, in Polonia.La sfida contro i Red Devils rappresenterà l'ultimo vero collaudo per la squadra di Amorim prima dell'esordio ufficiale in campionato. Domenica 23 agosto, alle ore 20:45, il Milan farà infatti il suo debutto in Serie A sul difficile campo del Torino. Un appuntamento cruciale a cui Mario Gila vuole presentarsi al 100% della condizione per prendersi subito le chiavi della retroguardia rossonera.