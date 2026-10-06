Dopo l'atto vandalico a Casa Milan, l'artista Luca Rosada (Lucas Street Art) ha annunciato il ripristino dell'opera per Franco Baresi. Ecco quando accadrà
Vergogna fuori da Casa Milan: vandalizzato il murales di Baresi. È caccia ai responsabili | VIDEO
La risposta all'inciviltà passa attraverso l'arte e la passione per i colori rossoneri. Qualche giorno fa, come purtroppo ricorderanno molti tifosi, il murale dedicato al leggendario storico capitano Franco Baresi, realizzato dall'artista Luca Rosada (noto nel panorama della street art come Lucas Street Art) proprio davanti alla sede ufficiale del club rossonero, Casa Milan, era stato vilmente vandalizzato da ignoti, scatenando una forte ondata di indignazione in tutto l'ambiente milanista.
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Cos'è un paste-up? La tecnica ecologica scelta da Lucas Street ArtPer i meno avvezzi alle terminologie della cultura urbana, il "paste-up" è una specifica e affascinante tecnica di street art. Consiste nel prendere un'immagine, un disegno, una fotografia o un'illustrazione, stamparla accuratamente su carta e poi incollarla direttamente sulla superficie muraria prescelta, utilizzando colle specifiche, anziché dipingere direttamente sul muro con bombolette o pennelli.
Si tratta di un'opera d'arte urbana moderna e soprattutto sostenibile: il writer ci ha tenuto a precisare che utilizzerà un prodotto realizzato esclusivamente con carta riciclata che non rovinerà in alcun modo l'estetica e la struttura del muro esterno di Casa Milan, garantendo il pieno rispetto dell'area.
Orari e dettagli della nuova opera: un Franco Baresi tutto nuovoLa nuova installazione non sarà una semplice fotocopia della precedente, ma una vera e propria evoluzione artistica. Il nuovo ritratto sarà sensibilmente più grande rispetto a quello vandalizzato, composto dall'unione di più fogli speculari, e mostrerà un Franco Baresi sorridente con la maglia rossonera indosso, un'immagine iconica capace di trasmettere gioia e orgoglio a tutto il popolo del Milan.
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