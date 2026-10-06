La risposta all'inciviltà passa attraverso l'arte e la passione per i colori rossoneri. Qualche giorno fa, come purtroppo ricorderanno molti tifosi, il murale dedicato al leggendario storico capitano Franco Baresi, realizzato dall'artista Luca Rosada (noto nel panorama della street art come Lucas Street Art) proprio davanti alla sede ufficiale del club rossonero, Casa Milan, era stato vilmente vandalizzato da ignoti, scatenando una forte ondata di indignazione in tutto l'ambiente milanista.

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Cos'è un paste-up? La tecnica ecologica scelta da Lucas Street Art

L'autore dell'opera, però, non ci sta e ha deciso di rispondere nel modo migliore possibile. Rosada ha infatti annunciato cheripristinerà l'immagine con un'iniziativa interamente personale. Come rivelato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il writer realizzerà un nuovissimodedicato all'eterno numero 6 del Milan, andando a sostituire definitivamente l'opera che era stata rovinata.Per i meno avvezzi alle terminologie della cultura urbana, il "paste-up" è una specifica e affascinante tecnica di street art. Consiste nel prendere un'immagine, un disegno, una fotografia o un'illustrazione, stamparla accuratamente su carta e poi incollarla direttamente sulla superficie muraria prescelta, utilizzando colle specifiche, anziché dipingere direttamente sul muro con bombolette o pennelli.

Si tratta di un'opera d'arte urbana moderna e soprattutto sostenibile: il writer ci ha tenuto a precisare che utilizzerà un prodotto realizzato esclusivamente con carta riciclata che non rovinerà in alcun modo l'estetica e la struttura del muro esterno di Casa Milan, garantendo il pieno rispetto dell'area.

Orari e dettagli della nuova opera: un Franco Baresi tutto nuovo

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La nuova installazione non sarà una semplice fotocopia della precedente, ma una vera e propria evoluzione artistica. Il nuovo ritratto sarà sensibilmente più grande rispetto a quello vandalizzato, composto dall'unione di più fogli speculari, e mostrerà un, un'immagine iconica capace di trasmettere gioia e orgoglio a tutto il popolo del Milan.L'appuntamento per vedere l'artista all'opera dal vivo è fissato per la mattinata di sabato 10 ottobre: Rosada arriverà davanti alla sede di Via Aldo Rossi intorno alle oree si stima che i lavori di affissione e rifinitura del nuovo paste-up dureranno circa un paio d'ore. Un'ottima occasione per i tifosi rossoneri di passare a Casa Milan, sostenere l'iniziativa e tributare il giusto omaggio a una delle bandiere più importanti della storia del calcio mondiale.