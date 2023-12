Camarda punta un altro record! Milan-Frosinone alla ricerca del gol

Una giornata storica quella passata dal Milan e da Francesco Camarda , diventato il più giovane giocatore della Serie A a esordire in campionato. Contro la Fiorentina, il giovane attaccante ha avuto pochi minuti a disposizione. 'La Gazzetta dello Sport' fa il punto anche sulla partita di questa sera contro il Frosinone, in cui Camarda potrebbe battere un altro record.

Milan, Camarda alla ricerca del record

Francesco Camarda, a 15 anni e 260 giorni, si legge, è diventato il più giovane debuttante nella storia della Serie A nella partita contro la Fiorentina. Si è messo alle spalle Wisdom Amey del Bologna (esordiente a 15 anni e 274 giorni nel 2021) e ora punta Amedeo Amadei, il più giovane di sempre ad aver segnato in A, con la Roma, a 15 anni e 287 giorni nel 1937. Contro la Fiorentina, Camarda non ha avuto una vera e propria possibilità anche per colpa del tipo di partita. Stasera sarà di nuovo in panchina, come primo cambio offensivo del Milan.