Calhanoglu, missione derby: al top per Milan-Inter di inizio febbraio

Hakan Calhanoglu, centrocampista nerazzurro ed ex rossonero attualmente infortunato, punta al derby Milan-Inter per tornare al 100%

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Hakan Calhanoglu, classe 1994, centrocampista dell'Inter che, in passato, ha vestito anche la maglia del Milan per quattro stagioni (2017-2021): attualmente infortunato, il turco punta a tornare al top della forma proprio per il derby del prossimo 2 febbraio a 'San Siro'.