Calciomercato Milan – Suso rischia tantissimo il taglio

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Repubblica‘ oggi in edicola, sul mercato di gennaio, per il Milan, non serviranno mosse ‘ultraterrene’ dopo l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, anche perché ad oggi l’amministratore delegato del club rossonero, Ivan Gazidis, non ha ancora sdoganato il budget che avranno a disposizione per muoversi il Chief Football Officer Zvonimir Boban ed il direttore tecnico Paolo Maldini.

Chi, però, rischia tantissimo di essere ceduto, per il quotidiano generalista, è lo spagnolo Jesús Suso, classe 1993, esterno offensivo che anche ieri, in occasione di Milan-Sampdoria a ‘San Siro‘, ha offerto una prestazione pessima. ‘Repubblica‘ gli ha dato 4 in pagella così motivato: “Cross sbagliati, dribbling falliti: l’involuzione non finisce più. E ‘San Siro‘ lo sommerge di fischi”. Suso giudicato tra i peggiori in campo del Milan anche dal ‘Corriere della Sera‘: per il commento alla prova del nativo di Cadice, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android