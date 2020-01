Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (07/01/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica la sua prima pagina a Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo, rispettivamente autore di una doppietta e di una tripletta nei successi dell’Inter a Napoli (3-1) e della Juventus sul Cagliari (4-0). Mentre in alto, sotto la testata, si parla dell’addio al calcio di Daniele De Rossi e della spettacolare stagione di Ciro Immobile, bomber della Lazio, nel taglio basso della copertina della ‘rosea’ spazio all’esordio di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, fermato sullo 0-0 a ‘San Siro‘ anche dalla Sampdoria ed all’Atalanta, che, proprio dopo aver liquidato in casa i rossoneri con un perentorio 5-0 nell’ultima gara del 2019, hanno inaugurato il 2020 con il medesimo risultato interno sul Parma.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA