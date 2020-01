Milan-Sampdoria 0-0, il ‘CorSera’ su Suso: “Ha senso insistere su di lui?”

NEWS MILAN – Soltanto 0-0, molto deludente, a ‘San Siro‘ in occasione di Milan-Sampdoria, gara in cui i rossoneri di Stefano Pioli non sono riusciti a compiere un ulteriore passo avanti in classifica nonostante l’esordio, nella ripresa, di Zlatan Ibrahimovic.

Uno dei giocatori che, per stessa ammissione del tecnico Pioli, avrebbe potuto determinare situazioni importanti, non riuscendo, però, ad adempiere al suo compito, è stato senza dubbio l’esterno offensivo spagnolo Jesús Suso, classe 1993, che il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha bocciato con un sonoro 4 in pagella.

“Spettrale. Sbaglia di tutto, anche le giocate più elementari – la motivazione del pessimo voto di Suso -. Fischi meritatissimi, andava tolto prima”. Nel suo approfondimento più generico, poi, il quotidiano generalista ha rincarato la dose, definendo Suso “inguardabile” e “più inconcludente del solito”.

Il nativo di Cadice, ha concluso il ‘CorSera‘, “è stato giustamente il più bersagliato. Davvero ha senso continuare a insistere su di lui?”. Per le pagelle stilate, invece, dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine di Milan-Sampdoria a ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

