Pioli: “Suso non è riuscito ad incidere: è stato uno dei suoi limiti”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ l’esito della sfida Milan-Sampdoria di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Jesús Suso: “Chiaro che tutto lo sviluppo offensivo che avremo in futuro con la probabile presenza di Zlatan Ibrahimovic è tutta da studiare. Dobbiamo conoscerci bene e capire le situazioni che potremo proporre in fase offensiva. Credo che sia importante mettere i giocatori di qualità pi volte possibili in possesso palla. Suso ha preso tante volte palla e non è riuscito ad incidere: questo è stato uno dei limiti. Suo, come di tanti altri giocatori della squadra. La presenza di Ibrahimovic in area può dare soluzioni importanti a chi va spesso al cross come Suso”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

