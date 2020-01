Pioli: “Ibrahimovic, impatto positivo: la sua presenza può darci altre soluzioni”

NEWS MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ l’esito della sfida Milan-Sampdoria di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli su Zlatan Ibrahimovic, entrato al 55′ del match contro i blucerchiati: “Per quanto mi riguarda, impatto positivo. Ha dato subito presenza, sostegno, punto di riferimento. La squadra non è ancora abituata ad averlo, nel finale di gara dovevamo cercarlo di più, la sua prestanza fisica può darci altre soluzioni. Con le conoscenze reciproche, e la condizione di Ibrahimovic che crescerà, andrà meglio in futuro”. Per le dichiarazioni integrali di Pioli, continua a leggere >>>

