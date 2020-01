Milan-Sampdoria: nuovo esordio rossonero per Ibrahimovic

NEWS MILAN – È arrivato il grande momento: Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese già in rossonero dal 2010 al 2012, ha fatto il suo ingresso in campo nella ripresa di Milan-Sampdoria. Ibrahimovic è subentrato al 55′, sostituendo Krzysztof Piatek. Il bomber scandinavo, dunque, è tornato a giocare ufficialmente per il Milan a distanza di sette anni e mezzo dall’ultima apparizione. Per tutti i numeri di Ibrahimovic nella sua prima esperienza con il Diavolo, continua a leggere >>>

