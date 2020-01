Milan-Sampdoria, Ibrahimovic: “Tanta emozione per il ritorno a San Siro”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha commentato ai microfoni di ‘Milan TV‘ la sfida Milan-Sampdoria di ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Ibrahimovic:

Sull’emozione per il ritorno a ‘San Siro’: “Tanta emozione, mi sentivo molto contento e carico. Avevo flashback di San Siro di 9-10 anni fa, volevo essere in campo e dare dietro a tutti i tifosi. È stato bello rivedere San Siro pieno”.

Su cosa pensa di poter dare al Milan: “Tanta fiducia davanti la porta, essere più concreti e più aggressivi. Per me manca fiducia nell’ultimo terzo di campo. Spero di poter portare queste cose alla squadra, bisogna essere più concreti davanti alla porta. Quando ti arriva l’occasione devi andarci per “ammazzare”.

Per le parole del tecnico rossonero, Stefano Pioli, al termine del match di ‘San Siro‘, continua a leggere >>>

