I tifosi si aspettavano di riaccogliere Zlatan Ibrahimovic con una vittoria. Invece ancora una volta i rossoneri non riescono ad avere la meglio su una squadra assolutamente alala portata. Difficile pensare di risalire la classifica in zona Europa, nonostante l’arrivo dello svedese. C’è ancora tantissimo da lavorare per Stefano Pioli. Vediamo insieme le nostre pagelle!

