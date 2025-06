"Un centrocampista tira l'altro e i rossoneri restano vigili pure per Xhaka (offerti 10 milioni al Leverkusen che ne vuole almeno 15) e Jashari (sul tavolo 28 milioni più bonus, ma il Bruges continua a fare muro). A far loro spazio sarà Musah che non rientra nei piani di Allegri. Idem Adli e Bennacer non riscattati rispettivamente da Fiorentina e Marsiglia. In difesa la prima scelta della dirigenza milanista rimane il gioiellino classe 2006 Leoni del Parma, sul quale c'è in pressing pure l'Inter.