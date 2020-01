Calciomercato Milan – Per la difesa si pensa anche a Cistana

CALCIOMERCATO MILAN – Tantissimo entusiasmo per Ibrahimovic, ma nel frattempo, la dirigenza del Diavolo è al lavoro sul mercato.

Secondo quanto riportato da la “Gazzetta dello Sport”, oltre a Todibo, Boban e Maldini stanno pensando anche ad Andrea Cistana. Il difensore centrale del Brescia è corteggiato anche dall’Inter oltre che dal Napoli e da alcuni club esteri. Nelle ultime ore, sembrerebbe che anche il Milan si sia inserito nella corsa alla giovane rondinella.

Il 22enne finora è stato estremamente convincente con il Brescia in questa stagione, accumulando 16 presenze in Serie A, andando in gol e recentemente conquistando la sua prima convocazione nella nazionale italiana. Un profilo che tra l’altro rispecchia in pieno la volontà di Elliot, ovvero puntare su giovani di prospettiva.

Il giocatore potrebbe andare a sostituire l’infortunato Leo Duarte, il quale tornerà arruolabile nella seconda parte della stagione. Il mercato è appena iniziato, ma il Milan sembra avere le idee chiare per puntellare la rosa nei posti giusti e cercare di raggiungere l’Europa.

Milan che oltre a Cistana, continua a lavorare per trovare l’intesa con il Barcellona per Todibo. Per le ultime sulla trattativa, continua a leggere >>>

