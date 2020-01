Calciomercato Milan – Paqueta, continua la trattativa con il Psg

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riportato da Tuttosport, continua la trattativa tra Milan e Psg per Lucas Paqueta. Leonardo vuole il suo pupillo in Francia, ma Maldini per lasciarlo partire vuole almeno 35 milioni di euro, cioè grosso modo la cifra che è stata pagata al Flamengo solo un anno fa.

Al momento il Psg non sembra voler investire così tanto, e dunque la trattativa è ancora fase in stallo: qualcosa potrebbe eventualmente sbloccarsi negli ultimi giorni di mercato. Intanto Ibrahimovic fa sognare i tifosi del Milan, continua a leggere >>>

