"Intanto parallelamente va avanti anche l’operazione Xhaka. Il centrocampista intende lasciare il Leverkusen e ha già dato la sua disponibilità a vestire la maglia del Milan. A questo punto serve trovare l’intesa con il club tedesco. L’idea era anche quella di inserire una contropartita tecnica per abbassare le pretese economiche, Thiaw poteva essere una soluzione ma il Leverkusen non è interessato. Il Milan si muove anche sul fronte offensivo. Saelemaekers rientrerà alla base ma oltre a lui c’è l’intenzione di prendere un altro esterno d’attacco. E qui c’è una valutazione in corso su Chiesa. Uno dei nodi riguarda sicuramente l’ingaggio. Il giocatore vorrebbe rientrare in Italia e perciò è un’ipotesi da non sottovalutare. E questa opportunità è valutata anche dal Napoli, che sta cercando un sostituto di Kvara".