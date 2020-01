Calciomercato Milan – Duncan, ecco la richiesta del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan pensa a eventuali sostituti di Kessie nel caso in cui l’ivoriano fosse ceduto. La settimana prossima, infatti, ci sarà un incontro tra il club rossonero e l’Inter per Matteo Politano, con i nerazzurri che chiedono come contropartita l’ex Atalanta: difficile che lo scambio possa andare in porto, ma non si possono escludere novità in tal senso.

Stando a quanto scritto dalla rosea, il sostituito ideale di Kessie sarebbe Alfred Duncan. Il Sassuolo valuta il centrocampista 20 milioni di euro, cifra che probabilmente viene considerata eccessiva dal club rossonero. Se ne riparlerà eventualmente nelle prossime settimane. Intanto ci sono tre squadre spagnolo su Jesus Suso, che potrebbe lasciare il Milan, continua a leggere >>>

