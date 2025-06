Le ultime notizie in merito le hanno fornite i colleghi del quotidiano 'Tuttosport', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito, infatti, il Milan e Theo Hernandez sarebbero ai ferri corti. Il terzino francese rischia di rimanere in rossonero fino alla scadenza del contratto senza essere utilizzato da Massimiliano Allegri, pesando dunque sul bilancio. Il ragazzo sarebbe stato avvisato: o trova una squadra entro la fine della sessione estiva di calciomercato, o altrimenti il rischio per lui è quello di non trovare spazio. E di conseguenza anche di non rientrare nel giro della Nazionale per il Mondiale 2026.