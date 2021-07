Calciomercato, difensori sempre più cari: colpo Milan con Tomori

Fikayo Tomori, il cui riscatto dal Chelsea è costato al Milan ben 28 milioni, non è il più caro difensore del calciomercato estivo 2021

Daniele Triolo

Il calciomercato dei difensori è sempre più caro. Ed il Milan, acquistando Fikayo Tomori a titolo definitivo nel corso di quest'estate, si è dovuto adeguare ai tempi che cambiano. Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha dedicato un interessante approfondimento sul tema, partendo, come spunto, dalle parole di Franco Baresi.

Secondo il vicepresidente onorario del Milan, infatti, bandiera per 20 anni al centro della difesa rossonera, i difensori forti sono sempre più cari poiché, a conti fatti, sempre più rari. Ecco perché per avere Achraf Hakimi, specialista nel ruolo di terzino destro, il PSG ha pagato ben 68 milioni di euro all'Inter.

Doppio colpo, in uscita, del RB Lipsia, che ha venduto Dayot Upamecano al Bayern Monaco per 42,5 milioni di euro e Ibrahima Konaté al Liverpool per 40. E e che dire di Raphaël Varane, passato ufficialmente dal Real Madrid al Manchester United per 50 milioni di euro.

E mentre Sergio Ramos, lasciando il Real Madrid per il PSG, si è garantito un contratto biennale da 15 milioni di euro netti a stagione, c'è da dire che anche in Serie A il Milan si è mosso con decisione, riscattando Tomori dal Chelsea dopo i primi sei mesi di prestito in rossonero.

Al Diavolo, in fin dei conti, non ha detto neanche male. Pagare Tomori, infatti, 28 milioni di euro, con i prezzi che corrono, ha assunto quasi l'aria di un grande affare di calciomercato.