Calcagno: “Nelle grandi sfide il Milan alza regolarmente il livello”

Come scritto sul Corriere della Sera, il giornalista Domenico Calcagno ha parlato in vista del match di Champions League tra Milan e Napoli

Come riportato sul Corriere della Sera, Domenico Calcagno ha analizzato lo stato di forma di Milan e Napoli, prossime avversarie per l'andata dei quarti di ChampionsLeague. Il giornalista ha scritto delle due squadre, con i rossoneri reduci dal pareggio contro l'Empoli e gli azzurri dalla vittoria di Lecce: "Evidentemente il pensiero della Champions ne ottenebra altri. Vale per tutte, con qualche differenza. Il Napoli comunque vince; il Milan no confermando di avere problemi quando deve attaccare avversari che pensano a non prenderle".