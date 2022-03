Cagliari-Milan, Ibrahimovic con il contagocce | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina anche in Cagliari-Milan. Nel gennaio 2020 segnò al suo nuovo esordio da titolare in rossonero

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina anche in Cagliari-Milan, partita della 30^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma questa sera alle ore 20:45. Ieri in conferenza stampa il tecnico Stefano Pioli ha spiegato come Ibra stia meglio rispetto alla scorsa settimana e come sia in grado di giocare più minuti. Ha fatto però contestualmente capire come neanche oggi Zlatan partirà titolare.

Dopo i 5' più recupero contro il Napoli e i 7' più recupero contro l'Empoli, in Cagliari-Milan sicuramente Ibrahimovic aumenterà il suo minutaggio in campo. Ma subentrerà nella ripresa: dal 1' ci sarà ancora una volta il francese Olivier Giroud. 'Tuttosport' oggi in edicola, però, si è domandato una cosa: se Ibra sia ancora in grado di giocare titolare, a 40 anni suonati ed a due mesi dall'infortunio al tendine d'Achille, oppure se stia pensando ai playoffMondiali con la Svezia.

Sempre ammesso che i suoi compagni, giovedì 24 marzo, riescano a superare la Repubblica Ceca a Solna. Zlatan, infatti, è squalificato per il primo match. Dovrebbe essere pronto, nel caso, per l'eventuale finale contro la Polonia, già approdata in finale per la squalifica della Russia dalle competizioni FIFA. Quali siano le vere condizioni del bomber scandinavo, però, nessuno lo sa.

Un vero peccato non vedere subito in campo Ibrahimovic in Cagliari-Milan, ha sottolineato il quotidiano torinese, visto che la trasferta in Sardegna per lui è sempre stata ricca di soddisfazioni. Nel gennaio 2020, alla sua prima gara da titolare nel suo nuovo esordio in rossonero, era andato subito a segno. E nel gennaio 2021, doppietta decisiva per conquistare il titolo (platonico) di Campione d'Inverno con il Diavolo.

Oggi, però, è una storia diversa. Tre punti in Cagliari-Milan di oggi significherebbe fare un passo verso lo Scudetto. E Ibrahimovic in campo farebbe davvero comodo. Ecco come e dove seguire Cagliari-Milan in tv o diretta streaming >>>

