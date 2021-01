Bologna-Milan: Theo Hernandez ancora convalescente | Serie A News

Sprazzi del vero Theo Hernandez in Bologna-Milan

Durante la partita tra Bologna e Milan, Theo Hernandez è stato protagonista sia in positivo che in negativo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’ex Real Madrid ha dato segnali di crescita ma è ancora convalescente. Si è visto qualche lampo del vero Theo, ma non sgasa sulla fascia sinistra come ci ha abituati nei mesi scorsi.

Ha colpito anche un legno, può fare molto di più e lo sa anche lui. Soprattutto in fase difensiva, dove il gol pericoloso di Poli è nato proprio da un suo errore a centrocampo. Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: la situazione