Bologna-Milan, c’è una nuova data per il recupero in Serie A

L’eliminazione del Milan dai playoff della Champions League 2024-2025 , per mano del Feyenoord , ha un risvolto immediato anche sul campionato. Il recupero della partita della 9^ giornata della Serie A 2024-2025 contro il Bologna , originariamente fissato per mercoledì 26 febbraio alle ore 18:30 , slitterà al giorno successivo.

Bologna-Milan, cambia la data del recupero di campionato

Bologna-Milan, dunque, si giocherà giovedì 27 febbraio alle ore 20:45. Questo, come evidenziato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, perché, senza più competizioni europee, i rossoneri non più hanno l’esigenza di giocare il turno successivo in anticipo. Possono tranquillamente prendere uno degli slot delle partite della domenica.