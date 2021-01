Bologna-Milan 1-2: prestazione positiva di Ibrahimovic | Serie A News

Ottima prestazione di Ibrahimovic in Bologna-Milan

Doveva dare una risposta e l’ha data. Zlatan Ibrahimovic, dopo l’espulsione rimediata in settimana contro l’Inter, ha fornito un’ottima prova nel match di ieri tra Bologna e Milan.

Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibra ha giocato per la squadra, ha sfiorato in più occasioni il gol, ha mandato in porta tanti compagni e ha guadagnato anche il secondo calcio di rigore. L’unico neo della gara è l’errore dal dischetto: per lui si tratta del quinto rigore sbagliato su 10 calciati da quando è tornato al Milan.

Troppi errori per un mostro sacro come lui, ma è negli errori che si vede il campione. Infatti Ibrahimovic ha avuto l’umiltà di concedere il secondo tiro dagli undici metri a Franck Kessie, penalty realizzato in maniera glaciale dall’ivoriano. Ibra ha dato una risposta positiva in campo, gli è mancato solo il gol.

E forse, una volta per tutte, ha anche capito che i rigori, per il bene del popolo rossonero, è meglio farli tirare al numero 79 d'ora in avanti.