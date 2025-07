Le sue parole: "Alexis Saelemaekers nelle scorse ore ha subito una mutazione genetica: è tornato un giocatore del Milan. Alexis lo scorso agosto era stato "ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025" alla Roma ed eccoci, ci siamo. Torna per restare, come Max Allegri ha detto ad alcuni tifosi della Roma incontrati in Sardegna: "Resta con me al Milan". C'è da capire con quale ruolo. Due domande: titolare o riserva? terzino o esterno d'attacco? "