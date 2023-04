Bennacer, prima il Ramadan e poi il gol: “Ha funzionato tutto” | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla di Ismael Bennacer , calciatore che ieri sera ha deciso la gara d'andata dei quarti di finale tra Milan e Napoli. Anche ieri il centrocampista algerino ha rispettato il Ramadan, mangiando qualcosa poco prima del fischio d'inizio. Nonostante ciò, ha corso in campo ed è stato decisivo al minuto 40 quando, dopo una grande azione di Brahim Diaz, l'ex Empoli ha segnato il gol della vittoria. Come al 'Maradona', Bennacer è stato schierato nel ruolo di 'finto trequartista' ma meno appariscente rispetto a qualche giorno fa a Napoli. In ogni caso è stato comunque utile proprio perché ha segnato il gol-vittoria, diventando il quarto calciatore africano a segnare in Champions League con il Milan dopo Weah, Boateng e Muntari.

Un gran gol non tanto per il tiro quanto per la coordinazione. Bennacer, infatti, arrivava in corsa e in occasioni del genere non è facile posizionare al meglio il corpo. Rete a parte, come si diceva non è stato appariscente, anzi non ha fatto la differenza con la palla al piede come testimoniano i soli 11 passaggi, il dato più basso tra i titolari. "Abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto quello che ha chiesto il mister e ha funzionato. Magari abbiamo sofferto un po' ma poi ci siamo sistemati bene e provato a tenere di più la palla. Ora dobbiamo recuperare al meglio, fare le cose insieme, continuare così. Manca ancora una partita", ha detto al termine del match.