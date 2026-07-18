Poche chiacchiere e tanto lavoro. È questo il mantra con cui Ruben Amorim ha deciso di aprire la sua nuova avventura sulla panchina del Milan e i primi giorni di Milanello lo stanno confermando in pieno. Ieri il tecnico portoghese ha tenuto la squadra in campo per due ore piene, tra sessione atletica e lavoro tattico. Un segnale chiaro, che fa capire l'ambizione del tecnico e la necessità di comprendere sempre di più le dinamiche del gruppo e le caratteristiche degli uomini a disposizione.

Come raccontato dal Corriere dello Sport l'obiettivo, infatti, l'obiettivo non è ancora quello di fissare la formazione tipo: la rosa a disposizione di Amorim è ancora decisamente incompleta, tra chi si gode gli ultimi giorni di vacanza post Mondiale e chi dovrà ancora arrivare grazie al calciomercato, già entrato nel vivo con gli innesti di Gonçalo Ramos e Mario Gila. In questa fase di rodaggio, il tecnico portoghese ha già cominciato a farsi un'idea su chi meriti fiducia e chi, invece, dovrà sudarsela per tutto il ritiro pre- stagionale.

Chi sono gli osservati speciali

Sotto la lente d'ingrandimento, in particolare, ci sono tre nomi: Chukwueze, tornato dal prestito al Fulham in Premier League, è stato provato ancora una volta come esterno nel centrocampo a quattro. Musah, reduce dall'infelice prestito all'Atalanta è alla ricerca di un rilancio in rossonero mentre Fofana, che secondo le ultime indiscrezioni avrebbe estimatori concreti in Turchia, dovrà impegnarsi per convincere il nuovo allenatore portoghese. Tre situazioni diverse, ma con un comune denominatore: nessuno di loro può permettersi di sbagliare in questa fase della preparazione.

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Discorso diverso, invece, per i giovani Camarda, Comotto e Kostic: i tre talenti rossoneri sembrano destinati a fare le valigie in prestito, quasi certamente in Serie B (con la Samp in forte pressing per Camarda). Verranno comunque valutati dal mister durante queste prime settimane di preparazione, ma l'opzione prestito è la più quotata per dare loro minutaggio vero, lontano dalle pressioni di Milanello, per poi magari tornare più pronti tra qualche stagione.

E domani si scende in campo

Domani, intanto, arriverà il primo vero banco di prova stagionale. A porte chiuse, la Prima Squadra di Amorim si misurerà contro il nuovo Milan Futuro guidato dal neo allenatore Navarro Barquero. Una sfida interna, certo, ma si rivelerà una preziosissima anteprima di quello che aspetta i tifosi e Amorim stesso. Vedendo i ragazzi in campo, il portoghese li valuterà in maniera ancor più attenta e approfondita: nelle prossime settimane capiremo chi farà parte del Milan della prossima stagione e chi, invece, dovrà fare i bagagli.