Il Milan si prepara al derby contro l'Inter con un obiettivo preciso: reagire. La sconfitta contro il Bologna ha lasciato qualche interrogativo nell'ambiente rossonero, soprattutto per il modo in cui è maturata. Ruben Amorim, però, non vuole che la squadra si presenti alla stracittadina condizionata dal risultato precedente. Il tecnico portoghese sta lavorando soprattutto sull'aspetto mentale, cercando di trasmettere tranquillità e fiducia ai propri giocatori.

Amorim vuole evitare un'altra prova condizionata dall'ansia

Uno degli aspetti sui quali l'allenatore ha insistito riguarda proprio la gestione delle emozioni. Contro il Bologna, secondo quanto emerso dalle sue considerazioni nel post-partita, il Milan ha perso lucidità dopo aver subito il terzo gol. Una situazione che Amorim vuole evitare contro l'Inter, in una gara nella quale ogni episodio può cambiare l'andamento della partita.

Il messaggio è chiaro: niente ansia e nessuna paura di affrontare una squadra che arriva alla stracittadina con ambizioni importanti. I rossoneri dovranno mantenere la propria identità, senza farsi condizionare dalle difficoltà e dal peso della sfida. La concentrazione sarà fondamentale, così come la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti più complicati.

Gonçalo Ramos: Amorim punta sul suo attaccante

Tra gli uomini chiamati a fare la differenza c'è. L'attaccante portoghese rappresenta una risorsa importante per il sistema di gioco di Amorim, che conosce bene le sue caratteristiche e vuole metterlo nelle condizioni migliori per incidere.

Il derby potrebbe essere l'occasione giusta per ritrovare il gol e dare una risposta alle recenti difficoltà realizzative. La fiducia dell'allenatore nei confronti del centravanti resta un elemento significativo: Ramos può offrire presenza in area, movimento e capacità di attaccare la profondità. Contro l'Inter servirà anche il suo contributo per mettere sotto pressione la retroguardia nerazzurra.

Tre recuperi importanti per il Milan, ma Tomori si ferma

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Le notizie più incoraggianti arrivano dall'infermeria. In vista della stracittadina, Amorim ritrova tre elementi importanti: Gila, Rabiot e Moreira. I tre hanno recuperato e sono nuovamente a disposizione, anche se la decisione sul loro eventuale impiego dal primo minuto è legata alle valutazioni dello staff tecnico.Non arrivano invece buone notizie per Tomori, fermato da una lesione al flessore. Un'assenza pesante per il reparto difensivo rossonero, che dovrà fare a meno di un elemento importante proprio in occasione della sfida più attesa della città.

Amorim dovrà quindi trovare il giusto equilibrio tra le energie recuperate e le assenze da gestire. Il Milan vuole lasciarsi alle spalle il ko con il Bologna e presentarsi al derby con una mentalità differente. La ricetta dell'allenatore è fatta di serenità, fiducia e personalità: adesso, però, sarà il campo a dover dare le risposte.