Amichevole Leeds-Milan, Gabbia nel post-gara: “Ambiente molto positivo”

Matteo Gabbia, il capitano rossonero nell'amichevole Leeds-Milan, ha parlato nel post-gara. La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole
Matteo Gabbia ha guidato la difesa del Milan nell'amichevole di ieri a Dublino contro il Leeds. Per lui, anche la fascia da capitano al braccio per tutti e 90 i minuti giocati. Il numero 46 veste rossonero dal 2012. Infatti, è cresciuto nel settore giovanile del club e ha abbandonato Milanello soltanto in due occasioni, i prestiti alla Lucchese (stagione 2018/19) e al Villareal (per i primi sei mesi della stagione 2023/24).
Le parole di Gabbia post Leeds-Milan
Da un anno e mezzo Gabbia è stabilmente nel giro dei titolari della squadra. E adesso è diventato uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un ragazzo che è in grado di spiegare ai nuovi arrivati e ai più giovani che cosa significhi indossare la maglia del Milan. Nel post-partita di ieri, infatti, ha parlato da leader davanti ai microfoni dei giornalisti.