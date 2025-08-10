Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Amichevole Leeds-Milan, Gabbia nel post-gara: “Ambiente molto positivo”

RASSEGNA STAMPA

Amichevole Leeds-Milan, Gabbia nel post-gara: “Ambiente molto positivo”

Matteo Gabbia AC Milan-Monza 2-0 Serie A 2024-25
Matteo Gabbia, il capitano rossonero nell'amichevole Leeds-Milan, ha parlato nel post-gara. La Gazzetta dello Sport riporta le sue parole
Redazione PM

Matteo Gabbia ha guidato la difesa del Milan nell'amichevole di ieri a Dublino contro il Leeds. Per lui, anche la fascia da capitano al braccio per tutti e 90 i minuti giocati. Il numero 46 veste rossonero dal 2012. Infatti, è cresciuto nel settore giovanile del club e ha abbandonato Milanello soltanto in due occasioni, i prestiti alla Lucchese (stagione 2018/19) e al Villareal (per i primi sei mesi della stagione 2023/24).

Le parole di Gabbia post Leeds-Milan

—  

Da un anno e mezzo Gabbia è stabilmente nel giro dei titolari della squadra. E adesso è diventato uno dei punti di riferimento dello spogliatoio, un ragazzo che è in grado di spiegare ai nuovi arrivati e ai più giovani che cosa significhi indossare la maglia del Milan. Nel post-partita di ieri, infatti, ha parlato da leader davanti ai microfoni dei giornalisti.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Estupinan fatica ancora: piano con le sentenze. Anche Allegri ...>>>

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha riportato le sue parole: "La stagione vera non è ancora iniziata, ma la preparazione è stata fatta con molta attenzione, cura dei dettagli e massima disponibilità. L'ambiente a 360 gradi è molto positivo, siamo pronti per iniziare con grande voglia di rivalsa dopo un anno per noi negativo".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA