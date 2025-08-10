Amichevole Leeds-Milan, Gabbia nel post-gara: “Ambiente molto positivo”

Matteo Gabbia ha guidato la difesa del Milan nell'amichevole di ieri a Dublino contro il Leeds. Per lui, anche la fascia da capitano al braccio per tutti e 90 i minuti giocati. Il numero 46 veste rossonero dal 2012. Infatti, è cresciuto nel settore giovanile del club e ha abbandonato Milanello soltanto in due occasioni, i prestiti alla Lucchese (stagione 2018/19) e al Villareal (per i primi sei mesi della stagione 2023/24).