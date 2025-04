Un'altra coppa dopo i derby vinti: il Milan di Conceicao ci crede

Ecco perché Conceiçao ha chiesto alla squadra di non alzare il piede dall’acceleratore in vista della gara di domani contro il Venezia. E la società concorda con la linea scelta dall’allenatore, tanto che ieri Zlatan Ibrahimović e il direttore tecnico Geoffrey Moncada si sono presentati a Milanello. Non per festeggiare il successo nel derby, ma per far sentire la presenza della dirigenza. Imperativo, battere Venezia e Genoa, per poi arrivare al doppio confronto - tra Serie A e Coppa Italia - contro il Bologna per concludere come meglio non si potrebbe e rendere nuovamente orgogliosi i tifosi. LEGGI ANCHE: "Allegri, il DS, Maignan e Theo": Milan, ecco, tutto ciò che accadrà >>>